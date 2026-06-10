В 11 населенных пунктах Костромской области установят вышки связи

Базовые станции связи установят до конца года в 11 населенных пунктах Костромской области в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Соответствующее соглашение подписал губернатор Сергей Ситников и представители оператора «МТС». Благодаря новым вышкам впервые доступ к современной мобильной связи и интернету получат более 5 тыс. жителей области.
«Тема актуальная для региона. Установка новых вышек позволит отдаленным районам области оставаться постоянно на связи, в том числе во время чрезвычайных ситуаций… и в бытовых условиях», — подчеркнул Сергей Ситников.
Также в рамках соглашения планируется провести цифровизацию городских теплосетей. Это позволит оперативно выявлять неполадки, контролировать состояние сетей в режиме реального времени и фиксировать аномальное потребление ресурсов.
Еще одним перспективным направлением станет создание цифрового диспетчерского центра, который сможет оптимизировать работу муниципальных служб, объединяя инструменты аналитики, камеры видеонаблюдения и датчики мониторинга для оперативного реагирования специалистов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.