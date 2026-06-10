В Красноярском крае супруги Юдины отметили золотую свадьбу

Сначала у молодой семьи не было собственного жилья в Красноярске. В 1977 году супруги приехали в деревню Кожаны Балахтинского района. Там Виктору Юдину предложили работу главным энергетиком в ПМК-19. Семья получила двухкомнатную квартиру и осталась жить в Кожанах. Позже Виктор продолжил работать в санатории. После отпуска по уходу за ребенком к нему присоединилась и Валентина. Оба проработали там до выхода на пенсию.