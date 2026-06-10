В Красноярском крае супруги Юдины отметили золотую свадьбу

В Балахтинском отделе ЗАГС поздравили супругов Виктора Владимировича и Валентину Семеновну Юдиных с 50-летием совместной жизни.
Будущие супруги познакомились в январе 1976 года на Красноярском шинном заводе. Уже 4 июня того же года они поженились.
Сначала у молодой семьи не было собственного жилья в Красноярске. В 1977 году супруги приехали в деревню Кожаны Балахтинского района. Там Виктору Юдину предложили работу главным энергетиком в ПМК-19. Семья получила двухкомнатную квартиру и осталась жить в Кожанах. Позже Виктор продолжил работать в санатории. После отпуска по уходу за ребенком к нему присоединилась и Валентина. Оба проработали там до выхода на пенсию.
За годы совместной жизни супруги воспитали сына и дочь. Сейчас у них есть внучка и внук. В 2000 году семья также приняла к себе племянника, который в 15 лет остался сиротой. Сами супруги считают, что семейное счастье держится на любви, уважении и умении вместе проходить жизненные испытания.
В торжественной обстановке юбилярам вручили поздравительный адрес от губернатора Красноярского края. Также супругов поздравил глава Балахтинско-Новоселовского муниципального округа Виктор Аниканов.