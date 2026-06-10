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В России затраты на лечение от туберкулеза и ВИЧ оценили в 511 млрд рублей

В России совокупный ущерб и затраты, связанные с социально значимыми инфекционными заболеваниями, в 2025 году составили 511,3 млрд рублей.

В России совокупный ущерб и затраты, связанные с социально значимыми инфекционными заболеваниями, в 2025 году составили 511,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Речь идет о туберкулезе, ВИЧ-инфекции, а также хронических вирусных гепатитах В и С. По данным ведомства, прямые медицинские затраты бюджета на борьбу с этими инфекциями в 2025 году оценили в 262 млрд рублей. На туберкулез пришлось 134,5 млрд рублей.

При оценке учитывались расходы федерального и региональных бюджетов. В них вошли массовые обследования населения, профилактические и противоэпидемические мероприятия, а также оказание медицинской помощи пациентам с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С.

В расчет включили всех пациентов, живущих с указанными инфекционными заболеваниями в 2025 году.