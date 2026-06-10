В России затраты на лечение от туберкулеза и ВИЧ оценили в 511 млрд рублей

Речь идет о туберкулезе, ВИЧ-инфекции, а также хронических вирусных гепатитах В и С. По данным ведомства, прямые медицинские затраты бюджета на борьбу с этими инфекциями в 2025 году оценили в 262 млрд рублей. На туберкулез пришлось 134,5 млрд рублей.