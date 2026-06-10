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Вакансии до 145 тысяч рублей назвали в Волгограде

Например, курьер может заработать до 125 тысяч в месяц.

Жителям Волгограда рассказали о вакансиях с зарплатой выше 100 тыс руб. Сервис SuperJob проанализировал предложения июня и выделил наиболее высокооплачиваемые позиции.

В Волгограде в июне больше всего готовы платить водителю-курьеру — от 125 тыс руб. На втором месте директор гипермаркета с доходом до 145 тыс руб и требованием высшего образования и опыта от одного года.

Также в топе руководитель пищевого производства с зарплатой до 126,8 тыс руб, директор магазина до 120 тыс руб и водитель погрузчика до 115 тыс руб.

Эксперты отмечают, что в разных городах страны в число самых высокооплачиваемых предложений чаще всего входят врачи, инженеры и квалифицированные рабочие.

Вакансии с доходом выше 100 тыс руб доступны в торговле, логистике и управлении.

Ранее сообщалось о возможной отмене штрафа за забытые водительские права.