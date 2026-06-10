В башкирском селе Мишкино очистили от мусора берег реки Иняк

Субботник прошел на берегу реки Иняк в селе Мишкино Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природопользования и экологии региона.
В мероприятии приняли участие воспитанники лагеря дневного пребывания «Надежда» и сотрудники Центра детского и юношеского творчества «Путник». Они привели в порядок береговую полосу протяженностью более 100 м. Совместными усилиями активисты собрали и подготовили к вывозу свыше 10 мешков бытовых отходов, среди которых преобладали пластик и стекло.
«Поддержание чистоты на берегах Иняка помогает не только благоустроить территорию села, но и воспитывать у подрастающего поколения ответственное отношение к природе родного края», — отметили в ведомстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.