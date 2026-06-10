Контракт на строительство школы в Курской области вновь торгуют за 1 млрд

Школа на 500 мест (22 класса, две параллели) должна быть возведена на участке более 3,7 га по адресу: деревня 1-е Цветово, улица Школьная. Площадь застройки составит 4,9 тыс. кв. м, а общая площадь трехэтажного здания с подвалом — 15,5 тыс. кв. м. На участке также планируют разместить котельную, площадки для тихого и активного отдыха детей, спортивное ядро с футбольным полем и площадку для проведения мероприятий.