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Участок Невского проспекта закроют на ремонт с конца июня

В Санкт-Петербурге с 28 июня по 13 июля пройдет ремонт Невского проспекта на участке от площади Восстания до площади Александра Невского. В период проведения работ движение транспорта будет временно ограничиваться и перекрываться.

Источник: Коммерсантъ

Подрядчиком выступит компания ВАД. Специалистам предстоит обновить асфальтобетонное покрытие проезжей части на протяжении около 1,5 километра, заменить и отрегулировать по высоте люки колодцев, а также нанести новую дорожную разметку термопластиком.

Работы разделят на два этапа. Первый пройдет с 28 июня по 6 июля на участке от площади Восстания до улицы Исполкомской. Второй этап запланирован с 7 по 13 июля — от улицы Исполкомской до площади Александра Невского.

Как пояснили в компании-подрядчике, из-за сравнительно небольшой ширины проспекта на данном отрезке, где предусмотрено всего четыре полосы движения, ремонт будет проводиться поэтапно с полным перекрытием отдельных участков дороги для обеспечения безопасности участников движения и рабочих.