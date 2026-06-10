Есть место, где вода уже +18: погода на калининградском побережье 10 июня

Балтика всё ещё держит оборону и прогреваться не хочет. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.
В среду, 10 июня, зайти в воду можно будет в Пионерском, Зеленоградске и на одном посте в Янтарном. Спасатели предупреждают: сегодня окунаться можно только с осторожностью.
Балтийск: чёрный флаг, температура воды +14 °C, юго-западный ветер. Зеленоградск: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +14 °C. Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +16 °C, воздуха — до +20 °C. Волнения на море нет. Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +14 °C. Ветер северный, есть небольшая волна. Янтарный: флаг красный на трёх постах, купание запрещено. Температура воды там +14 °C. На четвёртом посте, где лагуна и надувной детский батут, флаг жёлтый, а вода прогрелась до комфортных +17−18°C.
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