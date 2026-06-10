Есть место, где вода уже +18: погода на калининградском побережье 10 июня

Балтийск: чёрный флаг, температура воды +14 °C, юго-западный ветер. Зеленоградск: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +14 °C. Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +16 °C, воздуха — до +20 °C. Волнения на море нет. Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +14 °C. Ветер северный, есть небольшая волна. Янтарный: флаг красный на трёх постах, купание запрещено. Температура воды там +14 °C. На четвёртом посте, где лагуна и надувной детский батут, флаг жёлтый, а вода прогрелась до комфортных +17−18°C.