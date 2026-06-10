о лечении в отпуске в другом регионе

Наступило лето, и большая часть жителей Воронежской области отправится в долгожданный отпуск. Конечно, на отдыхе хочется избежать проблем, особенно если они касаются здоровья. Поэтому независимо от цели путешествия для поездки по России необходимо брать с собой полис ОМС на материальном носителе либо выписку о полисе ОМС. Ведь этот документ может понадобиться при обращении за медицинской помощью.
На наиболее частые вопросы граждан о получении медпомощи по ОМС отвечает директор Воронежского филиала «СОГАЗ-Мед» Юлия Вениаминовна Бессарабова.
— В поездках с собой обязательно должен быть полис обязательного медицинского страхования?
— Новая цифровая форма полиса ОМС представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер и штрих-код полиса, контакты страховой компании.
Застрахованные лица обязаны при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев получения экстренной медицинской помощи, предъявить по своему выбору полис ОМС или выписку о полисе, документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет — свидетельство о рождении).
Возможно, этот вариант доступен не во всех медицинских организациях с учётом технических возможностей, поэтому при посещении врача рекомендуем брать с собой полис ОМС или выписку из единого регистра застрахованных лиц в электронном виде (на смартфоне) или на бумажном носителе.
— Если полис (или выписка о полисе) оформлен в Воронежском регионе, действителен ли он по всей стране?
— Да, полис ОМС действителен и удостоверяет право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории РФ в объёме базовой программы ОМС. Базовая программа обязательного медицинского страхования определяет виды медицинской помощи (включая перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи). Эта информация зафиксирована в Федеральном законе РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ.
А на территории проживания медицинская помощь оказывается в объёме, установленном территориальной программой ОМС (как правило, территориальная программа шире и даёт больше возможностей, чем базовая).
— Какую медицинскую помощь можно получить по полису ОМС?
— Вне зависимости от формата с полисом ОМС можно получить первичную медико-санитарную, включая профилактическую, скорую, специализированную (в том числе высокотехнологичную). По ОМС также осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам, вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), мероприятий по аудиологическому скринингу (исследование, позволяющее выявить снижение слуха и определить степень слуховых потерь у детей, начиная с первых дней жизни); мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях; оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.
Заболевания и состояния, при которых оказание медицинской помощи осуществляется бесплатно: инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; болезни крови, кроветворных органов; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни кожи и подкожной клетчатки; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; беременность, роды, послеродовой период и так далее.
Перечень услуг в системе ОМС очень большой, поэтому лучше проконсультироваться с лечащим врачом в поликлинике или обратиться к страховым представителям «СОГАЗ-Мед».
— Если в поездке по России отказывают в медпомощи по ОМС, на какой документ ссылаться?
— Отказ в оказании медицинской помощи по причине наличия у вас полиса ОМС, полученного на территории иного субъекта РФ, неправомерен. Сослаться можно на статью 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Если проблему невозможно решить на уровне регистратуры, обратитесь к главному врачу медицинской организации. Часто сложности можно решить на месте по итогам обращения. Но если это не помогло, то обращайтесь в контакт-центр ТФОМС данного региона. Также рекомендуем заранее сохранить в своём телефоне номер контакт-центра страховой компании, в которой вы застрахованы по ОМС.
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с оформлением полиса ОМС, получением медицинской помощи или качеством её оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям:
на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android), используя онлайн-чат;
по телефону круглосуточного контакт-центра 8−800−100−07−02 (звонок по России бесплатный);
в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
Справка о компании.
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» — лидер системы ОМС.
Каждый 3-й житель РФ является нашим застрахованным.
Подразделения компании успешно работают в 56 российских регионах и в городе Байконуре.
Высококвалифицированные специалисты «СОГАЗ-Мед» контролируют качество медицинского обслуживания и защищают права застрахованных в системе ОМС.
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