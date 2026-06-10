о лечении в отпуске в другом регионе

— Отказ в оказании медицинской помощи по причине наличия у вас полиса ОМС, полученного на территории иного субъекта РФ, неправомерен. Сослаться можно на статью 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Если проблему невозможно решить на уровне регистратуры, обратитесь к главному врачу медицинской организации. Часто сложности можно решить на месте по итогам обращения. Но если это не помогло, то обращайтесь в контакт-центр ТФОМС данного региона. Также рекомендуем заранее сохранить в своём телефоне номер контакт-центра страховой компании, в которой вы застрахованы по ОМС.