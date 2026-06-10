Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Чагров — лучший вратарь Первой лиги

По итогам ПАРИ Первенства по футболу среди команд Первой Лиги сезона 2025−2026 лучшим вратарём.

По итогам ПАРИ Первенства по футболу среди команд Первой Лиги сезона 2025−2026 лучшим вратарём турнира признан голкипер волгоградского «Ротора» Никита Чагров, сообщает пресс-служба СК «Ротор». Награда стала закономерным итогом впечатляющей игры стража ворот, чья надёжность и хладнокровие не раз спасали команду в критических ситуациях.

Сезон 2025−2026 сложился для Чагрова особенно удачно. Его уверенная игра подкупала не только болельщиков «Ротора», но и экспертов. В апреле 2026 года Никита уже удостоился признания: по результатам голосования зрителей и экспертов телеканала «Матч Премьер» он был назван лучшим игроком ФНЛ 2025 года. Торжественная церемония вручения награды прошла перед матчем 31‑го тура «Ротор» — «Волга».

В «Ротор» Чагров перешёл в 2024 году и с тех пор стал неотъемлемой частью команды, выступая под 13‑м номером.

Руководство и тренерский штаб «Ротора» поздравили Никиту с заслуженной наградой. Его вклад в успехи команды трудно переоценить. Эта награда — признание его труда и таланта.

Болельщики «Ротора» также активно поддержали голкипера в соцсетях, отметив его стабильную игру на протяжении всего сезона.

Александр Веселовский.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102».