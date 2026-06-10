Никита Чагров — лучший вратарь Первой лиги

Сезон 2025−2026 сложился для Чагрова особенно удачно. Его уверенная игра подкупала не только болельщиков «Ротора», но и экспертов. В апреле 2026 года Никита уже удостоился признания: по результатам голосования зрителей и экспертов телеканала «Матч Премьер» он был назван лучшим игроком ФНЛ 2025 года. Торжественная церемония вручения награды прошла перед матчем 31‑го тура «Ротор» — «Волга».