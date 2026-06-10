В Волгоградской области вырастет компенсация родительской платы за детсады

Так, на апрель-июнь размер родительской платы изменился по сравнению с первым кварталом. Согласно приказу, в апреле он составил 2548 рублей, в мае — 2200 рублей, а в июне — 2432 рубля. Суммы выросли, следовательно, размер компенсации также увеличится.