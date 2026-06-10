Житель Дзержинска подал в суд на издание из-за нерешаемого сканворда

Нерешаемый сканворд стал причиной судебных тяжб в Дзержинске. Мужчина уже несколько лет терроризирует местное издание, пишет телеграм-канал Ni Mash.
Сначала гражданин запросил 500 000 рублей морального ущерба за непристойную картинку на седьмой странице журнала и «поехавший» шрифт. Суд встал на сторону дзержинца, но уменьшил компенсацию до 5000 рублей.
Через год мужчина снова решил судиться с изданием, но уже из-за «съехавших» букв в сканворде и несоответствия ответов вопросам. Выяснилось, что сканворд невозможно было разгадать из-за скачка напряжения во время печати. Издание снова оштрафовали.
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