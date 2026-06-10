Житель Дзержинска подал в суд на издание из-за нерешаемого сканворда

Через год мужчина снова решил судиться с изданием, но уже из-за «съехавших» букв в сканворде и несоответствия ответов вопросам. Выяснилось, что сканворд невозможно было разгадать из-за скачка напряжения во время печати. Издание снова оштрафовали.