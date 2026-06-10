Врач Нестеров предупредил об опасности холодных компрессов при тепловом ударе

Использование ледяной воды и холодных компрессов для охлаждения человека при тепловом ударе может привести к опасным последствиям, включая рефлекторный шок, остановку дыхания и сердца. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил врач скорой помощи Олег Нестеров. Он рекомендовал применять более осторожный и безопасный метод охлаждения.