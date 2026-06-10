Врач Нестеров предупредил об опасности холодных компрессов при тепловом ударе

Использование ледяной воды и холодных компрессов для охлаждения человека при тепловом ударе может привести к опасным последствиям, включая рефлекторный шок, остановку дыхания и сердца. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил врач скорой помощи Олег Нестеров. Он рекомендовал применять более осторожный и безопасный метод охлаждения.
По словам специалиста, при тепловом ударе необходимо постепенно снижать температуру тела, а не подвергать его резкому воздействию холода. Для этого можно использовать тёплую воду, орошая ею поверхность кожи пострадавшего. Особенно важно увлажнять лицо, голову и волосы, так как вода, испаряясь, помогает эффективно охлаждать организм.
Нестеров подчеркнул, что применение ледяной воды или замороженных продуктов может вызвать резкое сужение сосудов, что в свою очередь может привести к остановке дыхания и сердечной деятельности.
Врач также отметил, что использование льда или замороженных продуктов в качестве первой помощи при тепловом ударе является распространённым заблуждением. Он настоятельно рекомендовал не пытаться самостоятельно транспортировать человека в бессознательном состоянии, а как можно скорее вызвать скорую медицинскую помощь.