В Хабаровском крае возбудили дело против 14 участников топливной схемы

В Хабаровском крае транспортная прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о попытке хищения дизельного топлива из локомотивов, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Общая сумма похищенного, по предварительным данным, превысила 250 тысяч рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на кражу, совершённую организованной группой. Фигурантами расследования стали 14 человек.
Ход и результаты расследования находятся на контроле Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратуры.
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