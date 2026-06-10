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В Хабаровском крае возбудили дело против 14 участников топливной схемы

Ущерб по делу превысил 250 тысяч рублей.

В Хабаровском крае транспортная прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о попытке хищения дизельного топлива из локомотивов, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По версии следствия, участники организованной группы сливали дизельное топливо из баков локомотивов РЖД на перегоне Гайтер — Картель в Комсомольском районе.

Общая сумма похищенного, по предварительным данным, превысила 250 тысяч рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на кражу, совершённую организованной группой. Фигурантами расследования стали 14 человек.

Ход и результаты расследования находятся на контроле Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратуры.

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