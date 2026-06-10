Психолог объяснила, почему чужие путешествия в соцсетях портят впечатление от лета

Просмотр чужих путешествий в соцсетях может создавать ощущение, что собственная жизнь проходит недостаточно ярко. Об этом РИА Новости рассказала психолог Екатерина Федорова.
По словам специалиста, фотографии и видео из поездок часто воспринимаются как образ «настоящего» проживания жизни. На этом фоне человеку может казаться, что его собственное лето проходит неполноценно, даже если оно наполнено делами и активностями.
Психолог добавила, что важной частью лета может быть не только сама поездка, но и ее планирование. Люди заранее готовятся к путешествию, ждут его и получают от этого эмоции. Однако если поездка или приключение в итоге не состоялись, у человека может остаться неприятное ощущение от всего сезона.
При этом, по словам Федоровой, не все готовы к ярким приключениям в реальности. Иногда этому мешают внешние обстоятельства, поэтому сравнение своей жизни с чужими публикациями в соцсетях может только усиливать разочарование.