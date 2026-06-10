Психолог объяснила, почему чужие путешествия в соцсетях портят впечатление от лета

Психолог добавила, что важной частью лета может быть не только сама поездка, но и ее планирование. Люди заранее готовятся к путешествию, ждут его и получают от этого эмоции. Однако если поездка или приключение в итоге не состоялись, у человека может остаться неприятное ощущение от всего сезона.