Как поучаствовать в «Шахматном марафоне» «АиФ-НП»?

При равенстве очков наградят всех лауреатов, а также лучших среди ветеранов, юниоров и шахматисток.
В шахматном мире России — изменения. Вскоре все крупные соревнования по шахматной композиции в стране будут проводиться в 2 дня и 6 туров, при этом 2 тура будут отданы неортодоксальным задачам.
Напомним, к неортодоксальному жанру в шахматной композиции относятся: кооперативные маты, где чёрные начинают и помогают белым поставить мат чёрному королю, а также обратные маты, где начинают белые и заставляют чёрных поставить мат белому королю.
Безусловно, в таких композициях есть своя красота и эстетика, но представляете состояние ребёнка, который только начинает познавать азы шахматной игры, где он должен поставить мат сопернику, а не помогать ему! Но решение принято и надо быть готовыми к новым реалиям. Интересную форму подготовки своих учеников придумал Сергей Абраменко (Волжский). Он стал проводить онлайн-турниры именно с неортодоксальными задачами, где участники в свободное время решают первый тур и отправляют ответы судье. А завтра-послезавтра можно взяться за второй тур и т. д.
Всё на честном слове, главное набить руку в решении этих необычных задач. Уверены, подобные тематические турниры помогут юным решателям достойно выступать на различных крупных соревнованиях.
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Между тем шахматный клуб газеты «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье«будет по-прежнему проводить политику с традиционной шахматной ориентацией. Мы приглашаем читателей Волгоградской области и Республики Калмыкии на старт нового конкурса по решению шахматных композиций “Шахматный марафон”. Для анализа будет предложено 25 заданий разной степени сложности. Везде начинают белые.
Учреждены дипломы и медали. При равенстве очков у двух и более призёров все они будут награждены как лауреаты конкурса. Аналогичные отличия будут вручены за лучший результат в одной из следующих групп: ветераны (старше 60 лет), юниоры (до 21 года) и шахматистки. В первом письме обязательно сообщите полностью ФИО, домашний адрес, для претендентов в возрастных группах — год рождения. Эти данные необходимы для отправки наград.
Приводим первые два задания (на диаграммах). Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок присылки решений — 15 дней. Успеха!