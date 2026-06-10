Как поучаствовать в «Шахматном марафоне» «АиФ-НП»?

Безусловно, в таких композициях есть своя красота и эстетика, но представляете состояние ребёнка, который только начинает познавать азы шахматной игры, где он должен поставить мат сопернику, а не помогать ему! Но решение принято и надо быть готовыми к новым реалиям. Интересную форму подготовки своих учеников придумал Сергей Абраменко (Волжский). Он стал проводить онлайн-турниры именно с неортодоксальными задачами, где участники в свободное время решают первый тур и отправляют ответы судье. А завтра-послезавтра можно взяться за второй тур и т. д.