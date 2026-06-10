Японские журавли, стерхи, султанки, яки и олени родились в нижегородском зоопарке

Детеныши японских журавлей, краснокнижных каспийских султанок, стерхов, шотландских коров (хайлендов), яков и пятнистых оленей родились в частном зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
У пар японских журавлей Футо и Иваки и у султанок вылупились по два птенца, у стерхов по имени Гыда и Ворона — один. Пол детенышей пока неизвестен.
В семействе шотландских коров родились два разнополых теленка, в семействе яков впервые мамой стала самка по имени Герда, родившая девочку. У пятнистых оленей также родился один детеныш.