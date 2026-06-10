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Ученые выяснили причину медлительности ленивцев

Все дело в их ДНК.

Источник: Unsplash

Ученые впервые секвенировали и проанализировали полный геном двупалого ленивца. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Biology. Как сообщается в материале, работа выявила генетические особенности, которые лежат в основе экстремально медленного метаболизма этих животных.

Ленивцы относятся к группе неполнозубых, в которую также входят броненосцы и муравьеды. Эта группа является единственными плацентарными млекопитающими, возникшими в Южной Америке, и существует 65,5 миллиона лет. В прошлом среди неполнозубых были гигантские наземные ленивцы размером со слона. Современные виды разделяются на двупалых и трехпалых и ведут древесный образ жизни.

У ленивцев зафиксирован самый низкий метаболизм среди млекопитающих, который нередко составляет менее половины ожидаемого для их массы тела. Для экономии энергии они способны переключаться между режимами терморегуляции и подстраиваться под внешнюю температуру, поддерживая ее в пределах около 5 градусов. Несмотря на медлительность, ленивцы хорошо плавают и иногда преодолевают большие расстояния в поисках партнера.

Для изучения генетических основ физиологии ленивцев исследователи из Института зоологии позвоночных, Института Сенгера и других учреждений взяли образцы тканей животного, содержащегося в неволе. Выделение и секвенирование ДНК провели в Институте молекулярной клеточной биологии и генетики общества Макса Планка в Германии.

Расшифрованный геном сравнили с геномами других млекопитающих, включая муравьедов и броненосцев.

Анализ показал, что в ДНК ленивцев сохранились активные мобильные генетические элементы — транспозоны, или «прыгающие гены».

Эти элементы способны копировать себя и перемещаться по геному. У человека такие элементы утратили активность и существуют в виде старых фрагментов, а их активность может вызывать хромосомные перестройки, иногда связанные с раком.

Исследование установило, что транспозоны появились у общего предка всех современных ленивцев около 30 миллионов лет назад. С тех пор они сохранились, превратившись в уникальные генетические последовательности. Многие из этих последовательностей оказались связаны с митохондриями и метаболическими путями.

Ученые полагают, что именно эти гены обуславливают адаптацию ленивцев к среде и их крайне медленный метаболизм.

Следующим этапом работы станет детальное изучение этих генов в клеточных линиях с помощью лабораторных экспериментов и секвенирования отдельных клеток. По мнению авторов, клеточные линии ленивцев могут стать моделью для изучения метаболических и возрастных заболеваний у млекопитающих, включая человека.

«Многие заболевания человека, в том числе диабет, возрастные нарушения, нейродегенерация и атрофия мышц, связаны с проблемами выработки энергии и функционирования митохондрий. Несмотря на то, что необходимы дальнейшие исследования, клеточные линии ленивцев могут стать удобной моделью для изучения того, как организмы справляются с состоянием пониженной активности и что происходит при развитии заболеваний», — сказали ученые.