Ученые выяснили причину медлительности ленивцев

У ленивцев зафиксирован самый низкий метаболизм среди млекопитающих, который нередко составляет менее половины ожидаемого для их массы тела. Для экономии энергии они способны переключаться между режимами терморегуляции и подстраиваться под внешнюю температуру, поддерживая ее в пределах около 5 градусов. Несмотря на медлительность, ленивцы хорошо плавают и иногда преодолевают большие расстояния в поисках партнера.