Под Минском Охлобыстин и Лагашкин снимаются в семейной комедии

В Беларуси начались съемки семейной комедии «ГАВриловы и лохматая Муза», съемки проходят под Минском, пишет портал Smolevichi-24.
Съемочной площадкой новой комедии стало Дубровское водохранилище. Комедия является российско-белорусским проектом режиссера Виктории Фанасютиной. История фильма разворачивается, когда герои подбирают на улице бездомную собаку, которая волшебным образом меняет жизнь всей большой семьи. Соавтор сценария — российский писатель Дмитрий Емец.
В фильме снимаются актеры Иван Охлобыстин, Максим Лагашкин, Максим Стоянов и Алина Алексеева.