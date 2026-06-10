Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Минском Охлобыстин и Лагашкин снимаются в семейной комедии

В Минском районе начались съемки кино с Охлобыстиным и Лагашкиным в главных ролях.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси начались съемки семейной комедии «ГАВриловы и лохматая Муза», съемки проходят под Минском, пишет портал Smolevichi-24.

Съемочной площадкой новой комедии стало Дубровское водохранилище. Комедия является российско-белорусским проектом режиссера Виктории Фанасютиной. История фильма разворачивается, когда герои подбирают на улице бездомную собаку, которая волшебным образом меняет жизнь всей большой семьи. Соавтор сценария — российский писатель Дмитрий Емец.

В фильме снимаются актеры Иван Охлобыстин, Максим Лагашкин, Максим Стоянов и Алина Алексеева.