Росгвардейцы обеспечили безопасность матча Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде

Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими обеспечили безопасность товарищеского футбольного матча между сборными России и Тринидада и Тобаго. Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. За порядком следили сотрудники ОМОН «Град», вневедомственной охраны, военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, а также полицейские. Спортивную площадку перед матчем обследовали…