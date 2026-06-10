Росгвардейцы обеспечили безопасность матча Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде

Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими обеспечили безопасность товарищеского футбольного матча между сборными России и Тринидада и Тобаго. Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
За порядком следили сотрудники ОМОН «Град», вневедомственной охраны, военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, а также полицейские. Спортивную площадку перед матчем обследовали специалисты инженерно-технического отдела ОМОН «Град» — они искали подозрительные предметы.
Военнослужащие патрулировали прилегающую к стадиону территорию и пресекали возможные административные правонарушения.
Матч посетили более 27 тысяч зрителей. Благодаря слаженной работе правоохранителей нарушений общественного порядка не допущено.