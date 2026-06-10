Благодаря поддержке БоАЗа лыжная база в Таёжном получит новое музыкальное оборудование

Напомним, лыжную базу построили в сжатые сроки по соглашению о сотрудничестве между РУСАЛом и правительством Красноярского края. Общий размер инвестиций компании составил более 42 млн рублей. Здесь предусмотрели всё до мелочей — чтобы здание павильона было не только удобно, функционально и подходило для суровых условий севера с морозами до 50 градусов и ниже, но и с точки зрения эстетики отвечало бы основным современным требованиям. Открыли лыжную базу в 2023 году большим лыжным фестивалем, на который собрались гости со всего Богучанского округа — и даже соседнего Кежемского района.