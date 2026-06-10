Благодаря поддержке БоАЗа лыжная база в Таёжном получит новое музыкальное оборудование

Лыжная база «Снегири» в пос. Таёжный в Богучанском районе, построенная РУСАЛом, получит новое музыкальное оборудование. Деньги на его приобретение выделил БоАЗ в рамках программы благотворительной деятельности завода.
С наступлением тепла работники лыжной базы обратились к металлургам за помощью в обновлении техники, чтобы после коротких каникул начать работу уже с новыми техническими возможностями. Комплект профессионального оборудования — микшер, микрофоны и новая мощная колонка — помогут проводить мероприятия с качественным звуковым сопровождением — в достойном техническом исполнении.
«На нашей базе проводится очень много праздников и разных спортивных мероприятий. Причем, не только в зимний период, а почти круглый год. Зимой вообще всегда наплыв желающих покататься! В выходные до двухсот человек приходят. Лыжи мы выдаем бесплатно. Для работы и проведения праздников нам очень не хватало хорошего музыкального оборудования. И мы очень благодарны заводу за выделенную финансовую помощь», — рассказала спортивный инструктор лыжной базы Кристина Симбухова.
Напомним, лыжную базу построили в сжатые сроки по соглашению о сотрудничестве между РУСАЛом и правительством Красноярского края. Общий размер инвестиций компании составил более 42 млн рублей. Здесь предусмотрели всё до мелочей — чтобы здание павильона было не только удобно, функционально и подходило для суровых условий севера с морозами до 50 градусов и ниже, но и с точки зрения эстетики отвечало бы основным современным требованиям. Открыли лыжную базу в 2023 году большим лыжным фестивалем, на который собрались гости со всего Богучанского округа — и даже соседнего Кежемского района.
«С самого открытия “Снегири” остаются любимым местом активного отдыха таежнинцев, для которых лыжи — традиционный вид зимнего досуга, — рассказала Татьяна Каминская, руководитель пресс-службы БоАЗа. — В поселке, окруженном лесом, где зимой полно снега, много любителей лыжных прогулок. В теплое время года база тоже не пустует. Здесь проходят, например, “Эстафета здоровья”, утренняя зарядка “В здоровом теле-здоровый дух”, “Легкоатлетический кросс”. А в мае волонтеры БоАЗа провели “Маёвку”, посвященную Году единства народов России. Поэтому, конечно, завод всегда рад поддержать важные и нужные для жителей проекты. С новым оборудованием, на которое завод выделил более 200 тыс. руб, поселковые праздники будут проходить еще круче!».
Лыжная база стала одним из важных социальных объектов, построенных РУСАЛом в Богучанском округе. Задачу развивать инфраструктуру и создавать комфортные условия для жизни и работы поставил больше 20 лет назад при основании компании Олег Дерипаска. Это стало основой социальной политики. И сегодня ее принципы успешно реализуются в Таежном: кроме «Снегирей» здесь построены жилые дома, два детских сада, парк, больница и школа с бассейном.