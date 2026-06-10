Бывший муж угрожал убийством экс-супруге куском стекла в Магадане

Прокуратура города Магадана поддержала обвинение против 42-летнего местного жителя. В суде установили, что в октябре 2025 года пьяный мужчина зашел в павильон по продаже выпечки, где работала его бывшая жена. Он устроил ссору на почве ревности. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.