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Бывший муж угрожал убийством экс-супруге куском стекла в Магадане

Ревнивец разбил кирпичом стекло и напал на жену в павильоне выпечки.

Прокуратура города Магадана поддержала обвинение против 42-летнего местного жителя. В суде установили, что в октябре 2025 года пьяный мужчина зашел в павильон по продаже выпечки, где работала его бывшая жена. Он устроил ссору на почве ревности. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Посетителя попросили его уйти. На улице злоумышленник не успокоился. Он разбил кирпичом стекло, взял отколовшийся кусок длиной около 30 сантиметров и стал угрожать убийством бывшей супруге.

Конфликт предотвратил сотрудник организации, который пришел на место происшествия.

Суд приговорил мужчину к 280 часам обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.