В Калининграде до конца лета закроют движение на участке Кленовой аллеи. Ограничения будут действовать с 20 июня по 1 сентября. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
До конца лета закроют движение на участке Кленовой аллеи от Большой Окружной до кольца-развязки в районе Индустриальной. Ограничения вводят для реконструкции Северного обхода от Советского проспекта до Тенистой аллеи.
«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта на время работ возложена на акционерное общество “ВАД”», — отметили в администрации.
Строительством Северного обхода занимается АО «ВАД». Общая стоимость контрактов с компанией составляет 25 миллиардов рублей. Подрядчику необходимо построить шестиполосную трассу, транспортные развязки, мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы, установить освещение и провести другие работы.