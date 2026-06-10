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В Калининграде до конца лета закроют движение на участке Кленовой аллеи

Ограничения будут действовать с 20 июня по 1 сентября.

В Калининграде до конца лета закроют движение на участке Кленовой аллеи. Ограничения будут действовать с 20 июня по 1 сентября. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

До конца лета закроют движение на участке Кленовой аллеи от Большой Окружной до кольца-развязки в районе Индустриальной. Ограничения вводят для реконструкции Северного обхода от Советского проспекта до Тенистой аллеи.

«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта на время работ возложена на акционерное общество “ВАД”», — отметили в администрации.

Строительством Северного обхода занимается АО «ВАД». Общая стоимость контрактов с компанией составляет 25 миллиардов рублей. Подрядчику необходимо построить шестиполосную трассу, транспортные развязки, мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы, установить освещение и провести другие работы.

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