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На трассе в Красноярском крае произошла авария с двумя пострадавшими

ДТП с двумя пострадавшими произошло на 58-м километре автодороги Красноярск — Енисейск.

Источник: Комсомольская правда

10 июня в Большемуртинско-Сухобузимском округе на 58-м километре автодороги Красноярск — Енисейск произошла авария с двумя пострадавшими. В региональной противопожарной охране сообщили, что водитель легкового автомобиля при обгоне допустил касательное столкновение с другой машиной, после чего один из них съехал с трассы.

Прибывшие на место специалисты дежурного караула ПСЧ-342 отключили аккумуляторные батареи иномарок. Также пожарные помогли транспортировать пострадавших в карету скорой помощи.

Жителей края призывают соблюдать правила дорожного движения.