На трассе в Красноярском крае произошла авария с двумя пострадавшими

10 июня в Большемуртинско-Сухобузимском округе на 58-м километре автодороги Красноярск — Енисейск произошла авария с двумя пострадавшими. В региональной противопожарной охране сообщили, что водитель легкового автомобиля при обгоне допустил касательное столкновение с другой машиной, после чего один из них съехал с трассы.