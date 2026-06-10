В Калининграде у Северного вокзала прорвало трубу: потоки воды заливали пешеходов с 4 утра

Из трубы на высоте около двух метров забила вода, заливая пешеходную зону и проезжую часть.
По словам очевидцев, вода начала бить с 4 утра. Потоки хлестали на тротуар, ведущий к вокзалу, и стекали на Советский проспект. Жители сообщали, что вода преградила узкий проход, оставленный рабочими, которые перекладывают плитку рядом с выходом к поездам.
Причина случившегося — прорыв водовода в районе Северного вокзала. Около 9 утра на место прибыли специалисты «Водоканала».
Начальник центральной диспетчерской службы регионального «Водоканала» Сергей Туров заверил, что водовод перекрывают. «Все жители должны быть спокойны, все будут с водой», — сказал он.
Сейчас воду перекрыли, специалисты выясняют причины прорыва.