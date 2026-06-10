Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде у Северного вокзала прорвало трубу: потоки воды заливали пешеходов с 4 утра

Утром 10 июня в Калининграде произошёл коммунальный инцидент у Северного вокзала.

Источник: KaliningradToday

Из трубы на высоте около двух метров забила вода, заливая пешеходную зону и проезжую часть.

По словам очевидцев, вода начала бить с 4 утра. Потоки хлестали на тротуар, ведущий к вокзалу, и стекали на Советский проспект. Жители сообщали, что вода преградила узкий проход, оставленный рабочими, которые перекладывают плитку рядом с выходом к поездам.

Причина случившегося — прорыв водовода в районе Северного вокзала. Около 9 утра на место прибыли специалисты «Водоканала».

Начальник центральной диспетчерской службы регионального «Водоканала» Сергей Туров заверил, что водовод перекрывают. «Все жители должны быть спокойны, все будут с водой», — сказал он.

Сейчас воду перекрыли, специалисты выясняют причины прорыва.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше