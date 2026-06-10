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В зоне поиска семьи Усольцевых нашли часть от палки для ходьбы

В зоне поиска Усольцевых в Красноярском крае нашли часть от палки для ходьбы.

КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. Поисковые группы в секторе горной тайги Красноярского края, где, предположительно, пропала семья Усольцевых, обнаружили часть от палки для ходьбы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Следователи 4 июня возобновили масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых, которые продлились до 9 июня. По данным СК региона, были найдены вещи, которые будут изучены на предмет принадлежности пропавшим.

«На месте нашли часть от палки для ходьбы», — сказал собеседник агентства.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.