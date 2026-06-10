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Скорость мобильного интернета выросла в центре Краснослободска в Волго-Ахтубинской пойме

В центре города Краснослободска Волгоградской области средняя скорость мобильного интернета выросла на 25%. Как.

В центре города Краснослободска Волгоградской области средняя скорость мобильного интернета выросла на 25%. Как сообщает ИА «Высота 102», это стало возможным благодаря строительству новой базовой станции МТС в районе Краснослободской городской поликлиники. Новое телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети на территории, где расположены медицинские учреждения, социальные объекты, торговые точки и жилые кварталы.

Краснослободск считается единственным городом, расположенным на территории Волго-Ахтубинской поймы — уникальной природной территории федерального значения. В теплое время года численность проживающих здесь традиционно увеличивается за счет дачников и туристов, поэтому нагрузка на телеком-инфраструктуру заметно возрастает. Используя обезличенную аналитику Big Data, специалисты учитывают не только текущую нагрузку на сеть, но и транспортные потоки, развитие городской инфраструктуры и сезонные изменения потребления мобильного интернета. Такой подход позволяет заранее усиливать сеть в локациях с растущим спросом на цифровые сервисы.

— Краснослободск остается одной из наиболее динамично развивающихся территорий Волгоградской области. Город находится в непосредственной близости от Волгограда, при этом в летний период здесь существенно возрастает число жителей и гостей. Поэтому мы планомерно увеличиваем емкость сети и создаем запас инфраструктуры, который позволяет обеспечивать стабильное качество связи как в жилых кварталах, так и в местах притяжения горожан, — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.