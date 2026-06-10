Скорость мобильного интернета выросла в центре Краснослободска в Волго-Ахтубинской пойме

— Краснослободск остается одной из наиболее динамично развивающихся территорий Волгоградской области. Город находится в непосредственной близости от Волгограда, при этом в летний период здесь существенно возрастает число жителей и гостей. Поэтому мы планомерно увеличиваем емкость сети и создаем запас инфраструктуры, который позволяет обеспечивать стабильное качество связи как в жилых кварталах, так и в местах притяжения горожан, — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.