Семья из Боготольского округа победила в краевой «Семейной зарнице»

В Красноярском крае подвели итоги регионального этапа «Семейной зарницы». Всего в соревнованиях приняли участие 76 человек из 19 муниципалитетов. Участники управляли дронами, играли в лазертаг и страйкбол, проходили маршрутный квест, оказывали первую помощь и отвечали на вопросы патриотической викторины. Победителем стала семья Прощаковых в составе команды «Спорт Легенды» из Боготольского муниципального округа. Приехали поучаствовать, был настрой показать себя, но победа всё равно стала неожиданностью. Первые игры были непростыми, но потом мы начали действовать как настоящая команда, и это очень помогло. Наверное, в этом и есть наш главный секрет, мы действительно много времени проводим вместе: играем, ездим на рыбалку, занимаемся спортом. Для нашей семьи самое важное — поддерживать друг друга и быть рядом, — поделились впечатлениями победители. Именно Прощаковы представят Красноярский край на всероссийском финале игры. Он пройдет в сентябре в Волгоградской области. Готовиться к финалу семье поможет наставник — участник боевых действий, ветеран СВО. Добавим, что муниципальные этапы «Семейной зарницы» прошли в 33 территориях Красноярского края. Всего в них участвовали 159 семейных команд — 636 взрослых и детей.