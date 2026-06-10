В топ городов для отдыха в России летом вошли Москва, Санкт-Петербург и Адлер

Среди российских городов, которые выбирают для летнего отдыха, лидируют Санкт-Петербург, Москва и Адлер. Также были зафиксированы заметные изменения в предпочтениях путешественников: все больше отдыхающих отказываются от традиционных отелей в пользу других вариантов проживания, сообщает RT.
Так, значительную долю рынка заняли средства размещения без звездной категории (в их число входят гостевые дома и апартаменты): на них приходится треть всех бронирований (34 процента). Чуть менее востребованы четырехзвездочные гостиницы — их выбирают 28 процентов туристов, а трехзвездочные отели привлекают 27 процентов путешественников, сообщают аналитики сервиса OneTwoTrip.
В рейтинге популярных направлений наблюдаются перемены в уровне спроса. Санкт-Петербург остается на первой позиции с долей 16,5 процента в общем объеме бронирований. Средняя стоимость ночи — 11,7 тысяч рублей. При этом интерес к поездкам в Северную столицу сократился на 13 процентов.
Москва расположилась на второй строчке с показателем 15,5 процента. Стоимость размещения в столице в среднем составляет 9,2 тысяч рублей за ночь, при этом спрос на поездки в город заметно вырос — на 15 процентов.
Замыкает тройку лидеров Адлер: на это направление приходится 4,1 процента бронирований, а средняя цена за ночь равна 9,4 тысячам рублей. Однако популярность курорта существенно снизилась — спрос упал на 20 процентов.
Среди других востребованных городов эксперты выделяют Казань — там доля бронирований составляет 3,1 процента. Средняя цена размещения — 11,3 тысяч рублей за ночь. Калининград также пользуется интересом у туристов: на него приходится 2,5 процента заказов, а стоимость ночи в среднем достигает 10,3 тысяч рублей.
Кроме того, в числе популярных направлений фигурируют Сочи (2,4 процента бронирований) и Нижний Новгород (2,3 процента). При этом Нижний отличился наиболее выраженной положительной динамикой — спрос на поездки увеличился на 23 процента, став самым высоким показателем роста среди городов-лидеров.