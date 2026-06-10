В топ городов для отдыха в России летом вошли Москва, Санкт-Петербург и Адлер

Так, значительную долю рынка заняли средства размещения без звездной категории (в их число входят гостевые дома и апартаменты): на них приходится треть всех бронирований (34 процента). Чуть менее востребованы четырехзвездочные гостиницы — их выбирают 28 процентов туристов, а трехзвездочные отели привлекают 27 процентов путешественников, сообщают аналитики сервиса OneTwoTrip.