Таинственный Камень желаний. След Усольцевых оборвался у «места силы»

Новая масштабная фаза поисков усольцевых завершилась внезапной находкой. 28 сентября 2025 года семья Усольцевых ушла на прогулку в сибирскую тайгу. Их искали всем миром — полторы тысячи человек, авиация, дроны, кинологи. Нашли лишь пустую машину с крупной суммой денег. Прошло больше восьми месяцев, но ни тел, ни вещей, ни следов. Ирина Усольцева хотела загадать желание у камня на горе Мальвинка. Неужели это место стало роковым? Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Почему Усольцевы могли свернуть с тропы?
Изначально считалось, что семья отправилась к популярной среди туристов скале Буратинка. Однако эта версия начала давать трещину после показаний других путешественников, которые были в Кутурчинском Белогорье почти одновременно с Усольцевыми. Они вышли на маршрут с разрывом всего в 30 минут, но так и не встретили пропавших ни по пути к горе, ни на обратной дороге.
Это странное несовпадение заставило искать альтернативные варианты. Ответ нашелся в словах самой Ирины, женщина интересовалась необычным объектом. Незадолго до поездки, Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там «камень желаний», который находится как раз по пути к горе Мальвинка.
Что известно о камне желаний у Мальвинки.
Что представляет собой это место, ради которого семейство, возможно, свернуло с безопасной тропы навстречу неизвестности?
Опрошенные журналистами местные гиды описывают его довольно скупо. Гид Алексей Исиченко рассказывал aif.ru: «Это просто камень небольшой. Из интересного, может быть то, что он треугольной формы. Находится по пути к скале Мальвинка».
Для профессионалов это просто непримечательный ориентир, не имеющий особого туристического или исторического значения.
Однако именно такие «новоделы» часто становятся магнитами для туристов, жаждущих не просто красивых видов, а некоего сакрального опыта. В соцсетях и устных пересказах подобные объекты быстро обрастают мистическим ореолом. Так на камне в довольно быстрые сроки стали появляться символические монетки, ленточки и записки с желаниями. Вероятно, Усольцева тоже захотела загадать что-то свое.
Смена маршрута могла стать критичной.
Маршрут на Мальвинку, где находится камень, считается более сложным и менее популярным, чем тропа на Буратинку. Меньше людей — значит, меньше шансов на помощь в случае ЧП. Рельеф там коварнее, кругом курумник — россыпи острых камней, а погода в конце сентября в Красноярском крае — абсолютно непредсказуема.
В горах в это время года днем может быть около +15 градусов, а ночью — заморозки с мокрым снегом и густым туманом, который полностью дезориентирует. Кроме того, в этих локациях не ловит мобильная связь.
В день исчезновения семьи погода резко испортилась: утром было около +25 градусов, после полудня начался ливень, поднялся сильный ветер, температура стремительно упала. Семья с маленьким ребенком, решившая сымпровизировать с маршрутом, могла недооценить эти риски и угодить в смертельную ловушку.
Однако, по мнению волонтера, профессионального туриста и альпиниста Алексея Кулеша, который поднимался на скалу Мальвинка уже после исчезновения семьи, заблудиться на пути к ней сложно.
«Мне кажется, если бы они туда пошли, то, конечно, вернулись бы. Это очень простой маршрут. Тропа находится в таежной зоне, она прямая, логичная, с небольшим подъемом. Очень хорошо размечена — буквально через одно дерево стоят метки. С нее можно было бы ползком добраться до деревни», — пояснял журналистам krsk.aif.ru эксперт.
Что касается самого «камня желаний», то Кулеш отметил, что слышал о нем, но на основной тропе не встречал, предположив, что это новодельная придумка экскурсоводов.
Обследовали пещеры у Мальвинки.
С января спасатели по заявке правоохранителей периодически выезжали на поиски Усольцевых. На каждой такой вылазке специалисты прочесывали в том числе лесные дороги и окрестности в районе Мальвинки.
4 июня 2026 года Следственный комитет возобновил поиски. В них задействовали около 80 профессионалов: спасатели, следователи, кинологи, специалисты Госохотнадзора и опытные волонтеры из отряда «ЛизаАлерт».
В течение шести дней спасатели исследовали пещеру в районе горы Мальвинка и более 50 квадратных километров горной тайги. Однако эти поиски оказались безуспешными, Усольцевых пока так и не нашли.