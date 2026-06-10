Таинственный Камень желаний. След Усольцевых оборвался у «места силы»

Изначально считалось, что семья отправилась к популярной среди туристов скале Буратинка. Однако эта версия начала давать трещину после показаний других путешественников, которые были в Кутурчинском Белогорье почти одновременно с Усольцевыми. Они вышли на маршрут с разрывом всего в 30 минут, но так и не встретили пропавших ни по пути к горе, ни на обратной дороге.