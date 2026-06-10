В преддверии Дня России и Дня города более 500 комсомольчан приняли участие в акции по озеленению сквера, расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Васянина у стелы «Комсомольск-на-Амуре — город Трудовой доблести», сообщает пресс-служба администрации города.
«В ходе акции было высажено более 1 тысячи деревьев и кустарников: гортензии, калина, клён, пузыреплодник, сирень амурская, чубушник, кизильник, ель. Высадили и цветы», — говорится в сообщении.
Прошедшая акция соответствовала целям национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по поручению президента страны Владимира Путина.
Комсомольчане высадили более тысячи деревьев и кустарников накануне Дня города. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
Комсомольчане высадили более тысячи деревьев и кустарников накануне Дня города. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
Комсомольчане высадили более тысячи деревьев и кустарников накануне Дня города. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
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В озеленении участвовали более двух десятков предприятий разной формы собственности: градообразующие заводы, ресурсоснабжающей и коммунальные компании, депутаты городской Думы, ветераны СВО, студенты, общественные организации, малый и средний бизнес и многие другие.
Деревья, кустарники, цветы высаживались по проекту, разработанному ландшафтными дизайнерами из Комсомольска.
Принявший участие в акции глава города Дмитрий Заплутаев, обратившись к собравшимся, подчеркнул, что это не просто благоустройство нового сквера, это дань уважения памяти тех, кто в годы Великой Отечественной войны защитил страну от фашизма.
«Пусть стела “Комсомольск-на-Амуре — город Трудовой доблести”, сквер у неё, высаженные в нём деревья и кустарники напоминают нам и новым поколениям комсомольчан о подвиге наших дедов и прадедов, ковавших победу в тылу», — сказал Дмитрий Заплутаев.
Комсомольчане высадили более тысячи деревьев и кустарников накануне Дня города. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
Комсомольчане высадили более тысячи деревьев и кустарников накануне Дня города. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
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Почётное звание «Город Трудовой доблести» было присвоено Комсомольску-на-Амуре президентом России в 2021 году. В 2024 году была открыта стела «Комсомольск-на-Амуре — город Трудовой доблести». Сейчас идёт поэтапное озеленение и благоустройство сквера у неё.