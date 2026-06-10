В Якутске построят 7 спортивных объектов

Семь спортивных объектов построят в Якутске по мастер-плану города до конца 2030 года, сообщили в администрации главы и правительства Якутии. Создание инфраструктуры для занятий спортом — одна из задач госпрограммы «Спорт России».
Так, в столице республики возведут Дворец спорта «Центр эстетических видов спорта», универсальный спортивный комплекс, зал единоборств и многофункциональный спортивный комплекс. Остальные объекты появятся в пригородах: многофункциональный спортивный комплекс — в селе Пригородный, детско-юношеские спортивные школы — в микрорайоне «Марха» и в сельском поселении Тулагино-Кильдямский наслег.
В администрации отметили, что за последние годы в Якутии значительно выросло число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. По словам главы республики Айсена Николаева, за пять лет этот показатель увеличился более чем в полтора раза и достиг 62,5%.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.