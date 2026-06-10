«Пока не комментируем»: В Волгограде закроют элитный фитнес-клуб «Волгафит»

Элитный фитнес-клуб «Волгафит» бизнес-империи волгоградского миллиардера Александра Малашкина доживает последние дни. Он закроется уже 1 июля.
В отделе продаж клуба vlg.aif.ru подтвердили, что скоро в здании на набережной 62-й Армии, 6, прекратятся занятия. Однако причину не сообщили. Не стали распространяться и по поводу того, под какие цели будет проведена реконструкция помещений.
«Пока не комментируем», — коротко ответила сотрудница.
По слухам, здесь планируется открыть фитнес-клуб для женщин. Клиенты, которые приобрели долгосрочные абонементы, смогут вернуть средства.
Сотрудники клуба в соцсетях делятся: для них он стал вторым домом, а для волгоградцев — целой эпохой. В здании речпорта «Волгафит» работал с 2004 года.
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