Аналитики: калининградцев всё меньше волнует объём задач и всё больше — руководство и атмосфера в коллективе

Молодые люди 18−24 лет спят больше других и реже употребляют спиртное, однако именно они и респонденты 25−34 лет чаще «заедают» стресс и курят. С возрастом популярность еды как способа справиться с напряжением падает, а алкоголь чаще употребляют в группе 35−44 лет.