В Ростовской области сообщили о росте случаев паразитарной инфекции

Параллельно в 2025 году произошел рост заболеваемости аскаридозом (в 2,2 раза, 54 случая) и токсокарозом (33 случая с 2021 по 2025 годы). По сравнению с 2021 годом токсокароз вырос в 2,4 раза, но в сравнении с 2024 годом снизился в 1,7 раза. Кроме того, с 2021 происходит снижение заболеваемости энтеробиозом (в 2025 году на 10,8% по сравнению с показателем 2024 года).