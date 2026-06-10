В подмосковном Одинцове осенью завершат реконструкцию центральной площади

Центральную площадь Одинцова в Московской области обновят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы начались летом 2025 года, их планируют закончить уже осенью, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Для местных жителей это одно из главных мест притяжения. На площади планируется оборудовать спортивные площадки для игры в мини-футбол, волейбол, зоны с тренажерами, скейт-парк, павильоны для мастер-классов и кафе. Рабочие приведут в порядок набережную и берег пруда, очистят их от мусора и излишней растительности, установят новый фонтан.
Для удобства неподалеку появится парковка на 110 машин. Кроме того, по новым стандартам всех подмосковных парков на территории установят камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион».
Директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Мария Макарчук рассказала, что самым сложным оказался первый этап реконструкции, когда специалистам пришлось проложить под землей около 9 км инженерных сетей.
«Второй этап — это создание современной набережной с декингом вокруг пруда. А третий — обновление игровых зон у волейбольного и ледового центров: там появятся современные площадки для детей всех возрастов и памп-трек. Мы учли пожелания мам и предусмотрели специальные навесы для самых маленьких, чтобы защитить их от солнца и дождя. Также обновим покрытия на площадках для воркаута и баскетбола, проложим новые велодорожки и обустроим волейбольную зону у озера», — добавила она.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.