В подмосковном Одинцове осенью завершат реконструкцию центральной площади

«Второй этап — это создание современной набережной с декингом вокруг пруда. А третий — обновление игровых зон у волейбольного и ледового центров: там появятся современные площадки для детей всех возрастов и памп-трек. Мы учли пожелания мам и предусмотрели специальные навесы для самых маленьких, чтобы защитить их от солнца и дождя. Также обновим покрытия на площадках для воркаута и баскетбола, проложим новые велодорожки и обустроим волейбольную зону у озера», — добавила она.