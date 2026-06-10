Скамейки в стиле чеховской эпохи появятся в одноименном сквере в Хабаровске

Чеховский сквер построят на улице Калинина возле дома № 72 — памятника дореволюционной архитектуры. В новом сквере появится небольшой памятник Антону Чехову, амфитеатр для проведения мероприятий (в том числе «Чеховских чтений») и скамейки, выполненными в стиле эпохи, в которой жил знаменитый русский писатель. Реализацией проекта займется известный хабаровский общественник и меценат Валерий Хидиров, которому и принадлежит идея создать такое пространство в Хабаровске. Ориентировочно на создание запланированного объекта уйдет полтора-два года с момента начала строительных работ.