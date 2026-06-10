В Красноярском крае изъяли более 150 га неиспользуемых сельхозземель

С начала 2026 года в Красноярском крае через суд изъяли более 150 га неиспользуемых сельхозземель. Заброшенные участки нашли специалисты регионального Россельхознадзора.
Всего с 1 января на территории края обследовали 90,6 тысяч га. Признаки зарастания сорными растениями и порослью деревьев зафиксировали на площади 36,8 тысяч га.
Сухостой на заброшенных полях может представлять угрозу для близлежащих населенных пунктов. Напомним, что собственники и арендаторы обязаны следить за состоянием земель и предотвращать их зарастание.