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В Красноярском крае изъяли более 150 га неиспользуемых сельхозземель

С начала 2026 года в Красноярском крае по материалам Россельхознадзора изъято более 150 га неиспользуемых сельхозземель.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Красноярском крае через суд изъяли более 150 га неиспользуемых сельхозземель. Заброшенные участки нашли специалисты регионального Россельхознадзора.

Всего с 1 января на территории края обследовали 90,6 тысяч га. Признаки зарастания сорными растениями и порослью деревьев зафиксировали на площади 36,8 тысяч га.

Сухостой на заброшенных полях может представлять угрозу для близлежащих населенных пунктов. Напомним, что собственники и арендаторы обязаны следить за состоянием земель и предотвращать их зарастание.