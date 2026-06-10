Пермский край вошел в число лидеров РФ по уровню развития промышленного туризма

Деятельность Прикамья в области развития промышленного туризма была высоко оценена на Российско-Китайском форуме промышленного туризма «Открытая промышленность» в Благовещенске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Для оценки деятельности в сфере промтуризма использовалось более трехсот показателей из различных источников, включающих сведения из регионов и выводов экспертов. Мониторинг состояния дел в области промышленного туризма проводился в 89 регионах Российской Федерации.
По данным за прошедший год, количество туристических маршрутов на предприятиях увеличилось на 27 процентов и на двадцать процентов стало больше регионов РФ, где были созданы профильные структуры или рабочие группы. Самый значительный рост продемонстрирован в части, касающейся профориентационных экскурсий для школьников и студентов.
Пермский край вошел в топ регионов-лидеров по направлениям «Центр демонстрации промышленного потенциала» и «Центр промышленных туров».
«Наши специалисты фиксируют растущую динамичность этой отрасли, — говорит министр туризма Пермского края Сергей Хорошутин. — В прошлом году у нас было около 175 тысяч туристов, посетивших промышленные предприятия. Это авиадвигателестроительные заводы, химические и нефтяные компании, кондитерские фабрики и другие».
Глава регионального ведомства также отметил, что в этом году в Перми открылся первый визит-центр промышленного туризма. Здесь не только предлагают туристам экскурсии на предприятия, его работники создают собственную линейку программ, позволяющих узнать историю пермской промышленности, познакомиться с современными технологиями и даже поработать на токарном или фрезерном оборудовании в рамках мастер-классов.
Действующая система оценки помогает регионам формировать эффективные стратегии развития промышленного туризма и привлекать инвестиции. Результаты исследования станут основой для дальнейшего роста отрасли и укрепления международных связей. Внедрение лучших практик лидеров позволит масштабировать успешный опыт на другие регионы, способствуя общему росту отрасли.