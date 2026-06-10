Пермский край вошел в число лидеров РФ по уровню развития промышленного туризма

Глава регионального ведомства также отметил, что в этом году в Перми открылся первый визит-центр промышленного туризма. Здесь не только предлагают туристам экскурсии на предприятия, его работники создают собственную линейку программ, позволяющих узнать историю пермской промышленности, познакомиться с современными технологиями и даже поработать на токарном или фрезерном оборудовании в рамках мастер-классов.