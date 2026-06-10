НИИ имени Бурденко в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью

«Для обеспечения клиники дополнительной электрической мощностью энергетики построили новую трансформаторную подстанцию, оснащенную современными отечественными системами релейной защиты и автоматики, телемеханики, автоматизированного учета электроэнергии. Кроме того, проложили 14 кабельных линий электропередачи напряжением 10 и 0,4 киловольта общей протяженностью 3,8 километра», — говорится в сообщении.
Как указывается в нем, новый аппарат МРТ предназначен для точной диагностики заболеваний центральной нервной системы. Он оснащен градиентной системой, позволяющей проводить высокотехнологичные диагностические исследования с изучением структурных и функциональных особенностей головного и спинного мозга, ставить диагноз на более ранних этапах развития заболевания.
«Россети Московский регион» — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу «Россети».