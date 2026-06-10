НИИ имени Бурденко в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью

Как указывается в нем, новый аппарат МРТ предназначен для точной диагностики заболеваний центральной нервной системы. Он оснащен градиентной системой, позволяющей проводить высокотехнологичные диагностические исследования с изучением структурных и функциональных особенностей головного и спинного мозга, ставить диагноз на более ранних этапах развития заболевания.