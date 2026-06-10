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НИИ имени Бурденко в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью

МОСКВА, 10 июн — РИА Недвижимость. Компания «Россети Московский регион» обеспечила дополнительной энергетической мощностью в 1 мегаватт Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко в Москве для запуска нового аппарата магнитно-резонансной томографии МРТ напряженностью магнитного поля 3 тесла, сообщила пресс-служба компании.

Источник: Reuters

«Для обеспечения клиники дополнительной электрической мощностью энергетики построили новую трансформаторную подстанцию, оснащенную современными отечественными системами релейной защиты и автоматики, телемеханики, автоматизированного учета электроэнергии. Кроме того, проложили 14 кабельных линий электропередачи напряжением 10 и 0,4 киловольта общей протяженностью 3,8 километра», — говорится в сообщении.

Как указывается в нем, новый аппарат МРТ предназначен для точной диагностики заболеваний центральной нервной системы. Он оснащен градиентной системой, позволяющей проводить высокотехнологичные диагностические исследования с изучением структурных и функциональных особенностей головного и спинного мозга, ставить диагноз на более ранних этапах развития заболевания.

«Россети Московский регион» — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу «Россети».