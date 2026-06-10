Названы профессии в Воронеже с зарплатой от 300 тысяч рублей

В целом по стране в топе зарплатных предложений традиционно находятся врачи. Воронеж не стал исключением. При этом вакансии для водителей с доходом выше 150 тысяч рублей чаще встречаются в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, для инженеров — в Москве, а для квалифицированных рабочих — в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.