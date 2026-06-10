Опрос показал, как россияне относятся к отключению горячей воды летом

Отношение к ежегодным профилактическим отключениям в целом остается критическим. 49% россиян считают, что в современных условиях таких отключений вообще не должно быть. 23% полагают, что сроки отключений можно было бы сократить. 17% относятся с пониманием, но испытывают дискомфорт, и лишь 11% — спокойно, так как считают это необходимой мерой для ремонта и профилактики.