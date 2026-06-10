Опрос показал, как россияне относятся к отключению горячей воды летом

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Отключение горячей воды по-прежнему остается привычной частью лета для большинства россиян. 91% респондентов сообщили, что в их домах ежегодно отключают горячую воду. Лишь 3% заявили, что с такими отключениями не сталкиваются, еще 6% пользуются автономными системами нагрева воды (котел, газовая колонка
Срок отключений горячей воды
Большинство россиян (62%) остаются без горячей воды на срок от 8 до 14 дней, 27% сталкиваются с отключениями продолжительностью более двух недель, 8% лишаются горячего водоснабжения на 4—7 дней, 2% — на 1—3 дня. 1% затруднились с ответом.
Как узнают об отключениях горячей воды
О плановых отключениях 41% опрошенных узнают из объявлений в подъездах и почтовых ящиках, 28% смотрят графики отключений заранее. Через Госуслуги получают уведомления 8%, через домовые чаты и социальные сети — столько же, 4% — через приложение управляющей компании, 3% — от соседей или знакомых. 8% россиян признались, что узнают об отключении уже после того, как горячая вода пропадает.
Наиболее удобным способом информирования об отключении воды для 36% респондентов остаются объявления в подъезде / почтовом ящике, для 15% — SMS, для 9% — Госуслуги, для 6% — электронная почта, для 5% — соцсети / чаты дома, для 3% — приложение управляющей компании. 21% опрошенных отметили, что способ информирования для них не имеет принципиального значения. Затруднились ответить 4%.
Как адаптируются к отсутствию горячей воды
56% опрошенных во время отключений продолжают греть воду в чайниках или кастрюлях, 25% используют бойлеры и водонагреватели. 7% предпочитают мыться холодной водой, 3% используют кипятильник, столько же — отправляются к родственникам или друзьям. 2% принимают душ в спортзале / бассейне / бане, столько же — уезжают на это время, а 1% — принимают душ на работе.
Отношение к ежегодным профилактическим отключениям в целом остается критическим. 49% россиян считают, что в современных условиях таких отключений вообще не должно быть. 23% полагают, что сроки отключений можно было бы сократить. 17% относятся с пониманием, но испытывают дискомфорт, и лишь 11% — спокойно, так как считают это необходимой мерой для ремонта и профилактики.
Приемлемый срок отключения горячей воды
Что касается представлений о допустимой продолжительности отключений, то 26% считают оптимальным отключения до 5 дней, 24% — не более 1—2 дней, 17% — до недели, 5% — до двух недель. Для 3% срок не важен, если это необходимая мера, а 24% считают, что в современных реалиях отключений горячей воды не должно быть вовсе.