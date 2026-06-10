В Москве зафиксировали снижение количества пуха

«В советские годы тополя массово высаживали для быстрого озеленения, сейчас их активно заменяют. Но оставшиеся плодоносят особенно обильно — не каждый год, а циклично, и 2026-й, видимо, пришелся на такой пик “урожайности”. Для обильного пуха нужна жаркая и сухая погода в период цветения и созревания семян в мае-июне. Именно такая погода стояла в Москве: дождей было мало, а температура быстро пошла вверх. В таких условиях коробочки лопаются дружно и одновременно. Если в прошлые годы дождь мог прибить пух к земле и растянуть его вылет, то сейчас он летит разом», — отметил Руднев.