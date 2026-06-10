В Хабаровске алиментщика отправили в колонию-поселение

40-летнего жителя края осудили за неуплату алиментов на ребенка. Суд назначил мужчине наказание в виде 7 месяцев исправительных работ. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Из его зарплаты должны были удерживать 10 процентов в пользу государства. Но осужденный не исправился. Он постоянно нарушал порядок: не выходил на работу, а если и появлялся, то в нетрезвом виде.
Ему делали предупреждения, проводили беседы. Но это не помогло. Тогда уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с просьбой заменить исправительные работы на реальный срок.
Прокуратура Центрального района Хабаровска поддержала это требование. Суд учел мнение прокурора и принял решение. Мужчину отправят в колонию-поселение на 1 месяц и 20 дней.