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В Хабаровске алиментщика отправили в колонию-поселение

Житель Хабаровского края не платил алименты и пил на работе.

Источник: Комсомольская правда

40-летнего жителя края осудили за неуплату алиментов на ребенка. Суд назначил мужчине наказание в виде 7 месяцев исправительных работ. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Из его зарплаты должны были удерживать 10 процентов в пользу государства. Но осужденный не исправился. Он постоянно нарушал порядок: не выходил на работу, а если и появлялся, то в нетрезвом виде.

Ему делали предупреждения, проводили беседы. Но это не помогло. Тогда уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с просьбой заменить исправительные работы на реальный срок.

Прокуратура Центрального района Хабаровска поддержала это требование. Суд учел мнение прокурора и принял решение. Мужчину отправят в колонию-поселение на 1 месяц и 20 дней.