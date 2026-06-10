В Красноярском крае усиливают борьбу с лесными пожарами из-за жары и сухих гроз

Наиболее сложная ситуация складывается в Енисейском округе. После ударов молний там загорелись шелкопрядники — участки леса, поврежденные вредителями, с большим количеством ветровала, сухостоя и валежника. Такие территории горят особенно тяжело: огонь быстро распространяется по завалам, а доступ к очагам осложнен отсутствием дорог.