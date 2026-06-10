В Красноярском крае усиливают борьбу с лесными пожарами из-за жары и сухих гроз

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае привлекают дополнительные силы для тушения лесных пожаров на севере региона.
В Енисейском и Туруханском округах установилась жаркая погода с сухими грозами и порывистым ветром. Для оперативной мобилизации сил и средств в крае ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах.
По данным специалистов, обстановка остается под контролем. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Наиболее сложная ситуация складывается в Енисейском округе. После ударов молний там загорелись шелкопрядники — участки леса, поврежденные вредителями, с большим количеством ветровала, сухостоя и валежника. Такие территории горят особенно тяжело: огонь быстро распространяется по завалам, а доступ к очагам осложнен отсутствием дорог.
Основная часть пожаров действует в труднодоступной местности. Лесопожарные группы доставляют туда авиацией. На месте специалисты разбирают завалы бензопилами, прокладывают опорные полосы и проводят встречный отжиг.
Как сообщил директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин, в регионе усилено авиационное патрулирование. После обнаружения новых очагов специалистов оперативно доставляют к кромке пожара вертолетами и самолетами.
«В работах задействованы силы авиационной и наземной служб, флот беспилотников. Люди работают в усиленном режиме, чтобы остановить распространение огня», — отметил Виталий Простакишин.
В готовности к вылету находятся авиапожарные-взрывники федерального резерва «Авиалесоохраны». Их планируют задействовать для прокладки минерализованных полос при тушении сложных пожаров в шелкопрядниках. Также запланированы мероприятия по искусственному вызыванию осадков.
Жителей края просят соблюдать ограничения на посещение лесов. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.
Обстановка в лесах находится под круглосуточным наблюдением региональной диспетчерской службы. При обнаружении возгорания необходимо звонить по номеру 112 или на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.