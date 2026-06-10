Психолог объяснил, почему зумеры становятся «бытовыми инвалидами»

Упрекать молодёжь в отсутствии некоторых навыков — это, по сути, отражение тревоги старшего поколения перед быстрыми изменениями. Однако стоит помнить, что исчезновение одних навыков всегда компенсируется появлением других. Молодёжь, или «зумеры», как их называют, виртуозно ориентируется в цифровом мире, который может вызывать затруднения у их родителей. Это не деградация, а естественная адаптация к новой реальности, которую они сами и создали, подчеркнул специалист.