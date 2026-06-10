Психолог объяснил, почему зумеры становятся «бытовыми инвалидами»

Современные родители и старшее поколение часто выражают недовольство тем, что молодёжь испытывает трудности с простыми бытовыми задачами — например, не умеет пользоваться стрелочными часами или не может собрать мебель. Однако эти претензии не совсем обоснованы. По мнению психолога Николая Видова, навыки формируются только в тех условиях, где они необходимы.
«Если ребёнок с пелёнок видит вокруг цифровые табло, а время узнает по экрану смартфона, то стрелочный циферблат для него — не базовое умение, а специфическая головоломка, вроде чтения солнечных часов. Мозг рационален: он не закрепляет то, что не используется ежедневно», — объяснил психолог в комментарии для РИАМО.
Важно понимать, что эту цифровую среду создали именно взрослые. Они оцифровали повседневную жизнь, заменили механические устройства электронными и окружили детей удобными гаджетами. Кроме того, взрослые часто выполняли бытовые задачи за детей, чтобы те могли больше времени уделять учёбе.
Упрекать молодёжь в отсутствии некоторых навыков — это, по сути, отражение тревоги старшего поколения перед быстрыми изменениями. Однако стоит помнить, что исчезновение одних навыков всегда компенсируется появлением других. Молодёжь, или «зумеры», как их называют, виртуозно ориентируется в цифровом мире, который может вызывать затруднения у их родителей. Это не деградация, а естественная адаптация к новой реальности, которую они сами и создали, подчеркнул специалист.