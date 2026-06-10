БЖД назначила 26 дополнительных поездов на июльские праздники

«Для повышения качества предоставляемых услуг и с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в период июльских праздничных дней БЖД назначила с 2 по 6 июля 26 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях», — говорится в сообщении.
Так, между регионами Беларуси дополнительно запустят 18 поездов. Они будут курсировать по таким наиболее востребованным направлениям, как Минск — Брест, Минск — Гомель и Минск — Могилев.
Кроме того, совместно с РЖД назначено восемь дополнительных поездов, которые будут следовать по маршрутам: Брест — Санкт-Петербург, Гомель — Санкт-Петербург и Минск — Санкт-Петербург.
Ранее Белорусская железная дорога назначила несколько дополнительных поездов в сообщении с Москвой в период празднования Дня России (12 июня). В частности, будут запущены три пары пассажирских поездов по маршрутам Брест — Москва и Минск — Москва".