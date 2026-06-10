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БЖД назначила 26 дополнительных поездов на июльские праздники

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщении, сообщили в пресс-центре БЖД.

Источник: Sputnik.by

«Для повышения качества предоставляемых услуг и с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в период июльских праздничных дней БЖД назначила с 2 по 6 июля 26 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях», — говорится в сообщении.

Так, между регионами Беларуси дополнительно запустят 18 поездов. Они будут курсировать по таким наиболее востребованным направлениям, как Минск — Брест, Минск — Гомель и Минск — Могилев.

Кроме того, совместно с РЖД назначено восемь дополнительных поездов, которые будут следовать по маршрутам: Брест — Санкт-Петербург, Гомель — Санкт-Петербург и Минск — Санкт-Петербург.

Ранее Белорусская железная дорога назначила несколько дополнительных поездов в сообщении с Москвой в период празднования Дня России (12 июня). В частности, будут запущены три пары пассажирских поездов по маршрутам Брест — Москва и Минск — Москва".