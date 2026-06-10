Дорожные ориентиры для туристов появились в Бресте

Там отметили, что новый проект реализован по инициативе городских властей при согласовании с ГАИ Брестской области.
«Этот экспериментальный проект призван сделать навигацию по городу более понятной и удобной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для создания ориентиров использовался дорожный принтер «Стимограф». Разметку наносили холодным пластиком структурным способом, чтобы обеспечить ее долговечность и хорошую видимость в различных погодных условиях.
Первые указатели уже появились в двух местах с интенсивным движением — возле Стелы, рядом с павильоном встречи делегаций, а также на пересечении улицы Московской и Партизанского проспекта.
В дальнейшем работы продолжатся на других участках города, добавили в пресс-службе. Маршрут размещения дорожных ориентиров предварительно согласован со специалистами ГАИ.
Власти рассчитывают, что новые обозначения помогут туристам быстрее ориентироваться в городе и без труда находить основные достопримечательности Бреста.