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Дорожные ориентиры для туристов появились в Бресте

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Брест стал первым городом Беларуси, где появились специальные дорожные ориентиры для туристов, сообщили в Брестском горисполкоме.

Источник: Sputnik.by

Там отметили, что новый проект реализован по инициативе городских властей при согласовании с ГАИ Брестской области.

«Этот экспериментальный проект призван сделать навигацию по городу более понятной и удобной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для создания ориентиров использовался дорожный принтер «Стимограф». Разметку наносили холодным пластиком структурным способом, чтобы обеспечить ее долговечность и хорошую видимость в различных погодных условиях.

Первые указатели уже появились в двух местах с интенсивным движением — возле Стелы, рядом с павильоном встречи делегаций, а также на пересечении улицы Московской и Партизанского проспекта.

В дальнейшем работы продолжатся на других участках города, добавили в пресс-службе. Маршрут размещения дорожных ориентиров предварительно согласован со специалистами ГАИ.

Власти рассчитывают, что новые обозначения помогут туристам быстрее ориентироваться в городе и без труда находить основные достопримечательности Бреста.