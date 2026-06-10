СМИ: в Испании сожалеют о провале европейского проекта истребителя FCAS

Участвовавшие в ней фирмы — французская Dassault Aviation и Airbus, представлявшая Германию и Испанию, — не смогли согласовать условия сотрудничества. Представитель правительства Германии в понедельник сообщил, что канцлер Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон «пришли к общему мнению, что компании не смогут объединиться для создания совместного боевого самолета».