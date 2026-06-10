СМИ: в Испании сожалеют о провале европейского проекта истребителя FCAS

Это был крупный проект, и, без сомнения, он провалился… Это плохие новости, очень тревожные для Европы и ее стратегической автономии.
По мнению испанского министра, проект сорвался, потому что «интересы промышленности были поставлены выше интересов европейской безопасности и обороны». Роблес добавила, что Испании нужен истребитель 6-го поколения и она изучит разные варианты, пишет испанский портал Democrata.
Берлин и Париж в понедельник отказались от многомиллиардной программы разработки европейского истребителя 6-го поколения (FCAS), которая рассматривалась как ключевая проверка усилий Европы по совместной работе, напоминает новостной портал BSS News.
Участвовавшие в ней фирмы — французская Dassault Aviation и Airbus, представлявшая Германию и Испанию, — не смогли согласовать условия сотрудничества. Представитель правительства Германии в понедельник сообщил, что канцлер Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон «пришли к общему мнению, что компании не смогут объединиться для создания совместного боевого самолета».