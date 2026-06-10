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Нижегородское метро продлит работу из-за концерта группы «Руки Вверх»

Концерт пройдет 13 июня в 20:00 на стадионе «Совкомбанк Арена».

В ночь с 13 на 14 июня режим работы нижегородского метрополитена будет продлён. Соответствующее сообщение опубликовала пресс‑служба администрации Нижнего Новгорода.

Такая корректировка графика связана с концертом группы «Руки Вверх» (12+), который стартует 13 июня в 20:00 на стадионе «Совкомбанк Арена». В этот день поезда будут курсировать вплоть до 00:30.

Изменения в интервалах движения выглядят так:

с 17:30 до 18:30 (13 июня) — каждые 7 минут;

с 18:30 до 20:00 (13 июня) — каждые 5 минут;

с 22:30 до 23:59 (13 июня) — каждые 5 минут;

с 00:01 до 00:30 (14 июня) — каждые 10 минут.

Ранее один из входов на станцию «Чкаловская» закрыли в нижегородском метро.